***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









toplantısı ile 59 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Onaylı İhraççı Bilgi Dökümanı Özeti ekte yer almaktadır. (Dokümanlar boyutları sebebiyle 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 ÖZET.pdfEK: 2 SPAN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075289BIST