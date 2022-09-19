***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
19.09.2022 16:46
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Açıklama
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 94 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064009
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|FENER
|55,05
|314.883.605
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|RODRG
|37,90
|8.771.498
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.159.700
|% 9,97
|
|HKTM
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|26.189.352
|% 9,95
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|HALKB
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|
|ISGYO
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|NTHOL
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|EKGYO
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