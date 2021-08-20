***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
20.08.2021 15:27
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2020, 14.01.2021, 21.04.2021
Açıklama
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2020, 14.01.2021, 21.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel duru
16:491.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
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1.445
En Düşük
1.432
16:498,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
16:499,9398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0332
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
16:49487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BASGZ
|22,44
|218.058.368
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|181.858.326
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|38.634.428
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|277.252
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|76.155.226
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.083.593
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,37
|157.067.795
|% -8,33
|
|FONET
|14,40
|18.531.057
|% -8,16
|
|GARAN
|9,36
|870.274.109
|% 0,75
|
|EREGL
|18,76
|590.924.111
|% 1,13
|
|TUPRS
|99,05
|478.477.693
|% -1,34
|
|SISE
|8,61
|444.108.925
|% -0,92
|
|KOZAA
|15,16
|435.044.672
|% 3,13
|
|ODAS
|1,42
|141.572.157
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|247.972.884
|% -3,70
|
|GARAN
|9,36
|870.274.109
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,56
|223.503.770
|% 0,79
|
|TSKB
|1,30
|75.207.039
|% -0,76
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5038
|8,5060
|% -0,01
|
|Euro
|9,9335
|9,9398
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,5419
|11,5998
|% 0,00
|
|Frank
|9,2230
|9,2785
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2570
|2,2684
|% 0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-5,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|1,86
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|0,89
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,45
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,73
|65,73
|-0,72
|
Seans Raporu
16:49
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17:00KRSTL
Yüzde 8.00 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 081, 970 adet işlem
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16:59RHEAG
Yüzde 7.33 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 276, 584 adet işlem
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16:58KONYA
Yüzde 4.36 oranında artışla 862.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 062 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 9, 049.00 milyon TL de
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16:57RHEAG
Yüzde 7.33 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 114 adet işlem