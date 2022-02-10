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***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

10.02.2022 10:43
***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Açıklama

İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
  
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
  
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 900.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 600.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 106 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı ekte yer almaktadır.    
  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000797


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