***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
14.12.2022 17:30
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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29.09.2022, 31.10.2022
Açıklama
İlgi: 29.09.2022 ve 31.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı toplantısı ile 59 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087193
BIST
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|Değişim
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|| -66,21
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|KRDMA
|19,03
|490.493.547
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.267.396
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.592.426
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,05
|108.201.177
|% -7,84
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.606.008
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,94
|14.948.602.065
|% 0,64
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|ASELS
|57,50
|7.933.543.707
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|
|THYAO
|140,70
|7.553.316.797
|% -2,29
|
|AKBNK
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|5.825.735.937
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|VAKBN
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|
|KRDMD
|18,94
|14.948.602.065
|% 0,64
|
|EKGYO
|8,10
|5.087.958.538
|% 2,40
|
|SKBNK
|2,80
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|% 1,45
|
|VAKBN
|11,14
|5.620.257.505
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.915.764.989
|% 0,78
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6551
|% 0,07
|
|Euro
|19,8337
|19,8490
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,9886
|23,1039
|% 0,06
|
|Frank
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|20,1482
|% 0,23
|
|Riyal
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|4,9679
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.283
|7.332
|-12,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,03
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|B. Petrol
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|81,96
|1,28
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