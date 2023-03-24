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***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

24.03.2023 15:29
***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022, 31.10.2022
Açıklama

İlgi: 29.09.2022 ve 31.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
  
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı toplantısı ile 59 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 675.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 450.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 120 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı ekte yer almaktadır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127742


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DGGYO 41,90 70.721.012 % 9,97  
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Cumhuriyet 8.254 8.378 77,00  
Tam 8.283 8.364 25,00  
Yarım 4.061 4.093 12,00  
Çeyrek 2.030 2.046 6,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,29  
Gümüş Gr. 14,35 14,37 0,22  
B. Petrol 73,44 73,44 -2,47  
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