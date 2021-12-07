***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.12.2021 11:31
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [VKF]
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021 ve 30.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021 ve 30.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.200.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 800.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Özeti ekte yer almaktadır.
İlgili dokümana şirketimiz web sitesinde Kira Sertifikası > Kira Sertifikası İhraçları bölümünden (http://www.vakifvarlikkiralama.com.tr/tr/kira-sertifikasi-ihraclari) ulaşılabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981420
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BIST En Aktif Hisseler13:08
|INTEM
|66,00
|27.757.726
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.800.118
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.296.986
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|ACSEL
|21,14
|39.667.642
|% -6,71
|
|MEGAP
|7,24
|67.271.257
|% -6,10
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|THYAO
|19,20
|1.173.593.697
|% 2,73
|
|ASELS
|22,96
|1.156.886.037
|% 1,86
|
|GARAN
|11,82
|1.089.467.044
|% -0,17
|
|ODAS
|1,67
|300.765.323
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|553.359.874
|% -0,85
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|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
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|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7275
|13,7332
|% -0,47
|
|Euro
|15,4780
|15,5069
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,1279
|18,2188
|% -0,59
|
|Frank
|14,7761
|14,8652
|% -0,49
|
|Riyal
|3,6442
|3,6624
|% -0,61
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,54
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.161
|5.290
|-38,97
|
|Yarım
|2.495
|2.559
|-18,86
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|1,65
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