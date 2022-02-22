***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.02.2022 16:30
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021 ve 10.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021 ve 10.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 900.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 600.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 106 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Özeti ekte yer almaktadır.
İlgili dokümana şirketimiz web sitesinde Kira Sertifikası > Kira Sertifikası İhraçları bölümünden (http://www.vakifvarlikkiralama.com.tr/tr/kira-sertifikasi-ihraclari) ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003464
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,6330
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|: 1,76%
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|Açılış
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15,7916
En Düşük
15,4300
17:52848,08
En Yüksek
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|: 1,29%
|| 10,82
|Açılış
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|: 837,25
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850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TETMT
|348,70
|12.435.720
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.664.535
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.627.714
|% 10,00
|
|POLTK
|603,30
|97.615.482
|% 9,97
|
|KRTEK
|9,84
|23.351.299
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|839.271
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.061.314
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.436.249
|% -9,98
|
|THYAO
|28,90
|3.834.265.183
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,59
|1.695.654.966
|% -1,19
|
|KARSN
|4,19
|1.436.337.165
|% 5,01
|
|EREGL
|28,34
|1.247.060.149
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,99
|1.207.214.000
|% -1,48
|
|KARSN
|4,19
|1.436.337.165
|% 5,01
|
|YKBNK
|3,99
|1.207.214.000
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|365.504.224
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.695.654.966
|% -1,19
|
|ODAS
|1,34
|180.311.500
|% -1,47
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8725
|13,8796
|% 1,59
|
|Euro
|15,7448
|15,7519
|% 1,76
|
|Sterlin
|18,7355
|18,8294
|% 1,11
|
|Frank
|15,0071
|15,0975
|% 1,07
|
|Riyal
|3,6856
|3,7041
|% 1,51
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-3,87
|
|Altın Gr.
|849
|849
|11,62
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|1,60
|
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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17:59
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
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17:59XU100
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Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem