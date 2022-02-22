***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.02.2022 16:29
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [VKF]
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021 ve 10.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021 ve 10.02.2022 tarihli
17:522.013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -24,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5213,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2170
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:5215,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2731
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:52848,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 10,82
|Açılış
|: 848,08
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:50
|TETMT
|348,70
|12.435.720
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.664.535
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.627.714
|% 10,00
|
|POLTK
|603,30
|97.615.482
|% 9,97
|
|KRTEK
|9,84
|23.351.299
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|839.271
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.061.314
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.436.249
|% -9,98
|
|THYAO
|28,90
|3.834.265.183
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,59
|1.695.654.966
|% -1,19
|
|KARSN
|4,19
|1.436.337.165
|% 5,01
|
|EREGL
|28,34
|1.247.060.149
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,99
|1.207.214.000
|% -1,48
|
|KARSN
|4,19
|1.436.337.165
|% 5,01
|
|YKBNK
|3,99
|1.207.214.000
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|365.504.224
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.695.654.966
|% -1,19
|
|ODAS
|1,34
|180.311.500
|% -1,47
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8725
|13,8796
|% 1,59
|
|Euro
|15,7448
|15,7519
|% 1,76
|
|Sterlin
|18,7296
|18,8236
|% 1,08
|
|Frank
|14,9995
|15,0899
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6847
|3,7032
|% 1,49
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,41
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,82
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,26
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|1,20
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem