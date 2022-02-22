***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [VKF]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021 ve 10.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021 ve 10.02.2022 tarihli