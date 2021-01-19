***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 16:08
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021, 14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021, 14.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 98 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,00 dönemsel getiri oranı %4,5644 olarak belirlenmiştir. Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903281
BIST
16:201.576
En Yüksek
|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler16:20
|BRISA
|25,96
|73.861.352
|% 10,00
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|PSDTC
|41,14
|21.660.024
|% 10,00
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|PSDTC
|41,14
|21.660.024
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|PSDTC
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|21.660.024
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|PSDTC
|41,14
|21.660.024
|% 10,00
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|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
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|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
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|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.490.013.844
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,51
|1.557.564.579
|% 0,40
|
|THYAO
|13,53
|1.513.466.192
|% 2,27
|
|DOHOL
|3,82
|1.470.321.417
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,23
|1.386.163.416
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,51
|1.557.564.579
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.470.321.417
|% 6,41
|
|SISE
|8,09
|2.490.013.844
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,23
|1.386.163.416
|% -0,55
|
|PETKM
|5,17
|745.650.740
|% 0,58
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|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4366
|7,4402
|% -0,44
|
|Euro
|9,0292
|9,0335
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0978
|10,1485
|% -0,33
|
|Frank
|8,3453
|8,3955
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -0,55
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,84
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.962
|-20,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-20,01
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-9,68
|
|Çeyrek
|704
|721
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
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|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
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