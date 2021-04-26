***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 16:35
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021,14.01.2021,13.04.2021, 21.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021,14.01.2021,13.04.2021, 21.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 119 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,75 dönemsel getiri oranı %5,7870 olarak belirlenmiştir. Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930910
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0653
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1056
|Açılış
|: 9,9600
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|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,53
|Açılış
|: 474,74
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.294.402
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|UMPAS
|1,64
|174.096
|% -6,29
|
|SANEL
|4,07
|1.103.988
|% -3,55
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|KOZAL
|108,70
|425.245.083
|% 0,83
|
|PGSUS
|68,10
|398.365.689
|% 7,92
|
|TUREX
|12,00
|231.586.859
|% 8,21
|
|TAVHL
|18,70
|221.753.063
|% 3,77
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,82
|194.257.235
|% 1,11
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|IHLGM
|1,01
|50.688.382
|% 1,00
|
|TRGYO
|3,58
|137.532.963
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,3035
|% -0,78
|
|Euro
|10,0234
|10,0340
|% -1,04
|
|Sterlin
|11,4851
|11,5427
|% -0,83
|
|Frank
|9,0330
|9,0874
|% -0,99
|
|Riyal
|2,2056
|2,2166
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,81
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında