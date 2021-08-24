***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 09:34
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021,14.01.2021,13.04.2021, 21.04.2021, 23.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021,14.01.2021,13.04.2021, 21.04.2021, 23.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.250.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 750.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 118 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 118 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,75 dönemsel getiri oranı %5,7384 olarak belirlenmiştir. Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960131
BIST
12:341.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:348,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
12:349,9062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9317
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 489,10
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
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489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:34
|GESAN
|24,86
|15.189.236
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.126.521
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,83
|18.128.051
|% 9,97
|
|AYCES
|61,95
|3.133.656
|% 8,21
|
|BRLSM
|11,69
|400.825.112
|% 6,18
|
|PENTA
|77,80
|2.439.016
|% -9,95
|
|DAGI
|3,40
|12.710.810
|% -9,81
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|SELGD
|7,36
|12.502.657
|% -4,66
|
|AGYO
|4,74
|59.473.900
|% -4,63
|
|THYAO
|12,69
|548.201.162
|% 1,60
|
|GARAN
|9,53
|437.800.081
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,78
|409.203.820
|% 1,43
|
|BRLSM
|11,69
|400.825.112
|% 6,18
|
|BASGZ
|24,64
|287.780.887
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,88
|142.076.620
|% 1,08
|
|ODAS
|1,45
|77.854.958
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|409.203.820
|% 1,43
|
|GARAN
|9,53
|437.800.081
|% -0,21
|
|THYAO
|12,69
|548.201.162
|% 1,60
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4339
|8,4370
|% 0,21
|
|Euro
|9,9012
|9,9062
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,5337
|11,5916
|% 0,03
|
|Frank
|9,2092
|9,2647
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2426
|2,2538
|% 0,11
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|-10,07
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|-4,87
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|0,74
|