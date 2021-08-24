***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 11:31
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.08.2021 tarihli açıklamamızda, halka arz yöntemiyle satlmak üzere, ek satış tutarı sehven 1.250.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek belirtilmişti. Halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.125.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecektir.
Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960176
BIST
12:451.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:458,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:459,9037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:45489,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 489,01
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:43
|GESAN
|24,86
|15.194.507
|% 10,00
|
|IZFAS
|7,83
|26.437.007
|% 9,97
|
|BRLSM
|11,78
|431.593.989
|% 6,99
|
|ACSEL
|17,58
|24.417.774
|% 6,29
|
|GSDDE
|3,05
|39.139.551
|% 5,90
|
|PENTA
|77,80
|2.442.906
|% -9,95
|
|DAGI
|3,49
|15.383.076
|% -7,43
|
|SELGD
|7,28
|12.844.669
|% -5,70
|
|SANFM
|21,06
|2.875.064
|% -4,96
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|THYAO
|12,70
|568.867.536
|% 1,68
|
|BRLSM
|11,78
|431.593.989
|% 6,99
|
|BASGZ
|24,68
|289.836.453
|% 0,00
|
|GENIL
|15,73
|230.005.172
|% 4,59
|
|VESBE
|52,10
|219.656.019
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,87
|142.362.956
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|78.102.443
|% -0,69
|
|THYAO
|12,70
|568.867.536
|% 1,68
|
|BRLSM
|11,78
|431.593.989
|% 6,99
|
|YKBNK
|2,60
|95.285.446
|% 0,78
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4285
|8,4323
|% 0,15
|
|Euro
|9,8936
|9,8996
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,5396
|11,5975
|% 0,08
|
|Frank
|9,2185
|9,2740
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2442
|2,2555
|% 0,18
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,27
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|-11,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-8,92
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-4,32
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,75
|