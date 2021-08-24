***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKF]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.08.2021 tarihli açıklamamızda, halka arz yöntemiyle satlmak üzere, ek satış tutarı sehven 1.250.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek belirtilmişti. Halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.125.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecektir.Kamuyonunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960176BIST