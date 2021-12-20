***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2021 13:16
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 30.11.2021, 07.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 30.11.2021, 07.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.200.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 800.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 70 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %15 dönemsel getiri oranı %2,8767 olarak belirlenmiştir. Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984636
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
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|Önceki Kapanış
|: 1.804
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1.849
En Düşük
1.726
18:0511,1211
En Yüksek
|Değişim
|: -8,77%
|| -1,0688
|Açılış
|: 22,5700
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|Önceki Kapanış
|: 22,5700
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En Düşük
10,2360
18:0512,7493
En Yüksek
|Değişim
|: -7,88%
|| -1,0908
|Açılış
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14,6486
En Düşük
11,6293
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|: -11,32%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1136
|11,1211
|% -8,77
|
|Euro
|12,5054
|12,7493
|% -7,88
|
|Sterlin
|14,4188
|14,4911
|% -11,29
|
|Frank
|11,6990
|11,7695
|% -11,50
|
|Riyal
|2,8634
|2,8778
|% -11,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,59
|
|Altın Gr.
|627
|627
|-80,81
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|-1,02
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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