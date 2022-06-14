***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 16:53
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 31.05.2022 ve 07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 31.05.2022 ve 07.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 109 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 109 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %18.00 dönemsel getiri oranı %5,3753 olarak belirlenmiştir.
Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037218
BIST
17:032.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:0317,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:0318,0353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:031.009,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.009,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:01
|IDEAS
|19,69
|15.625.878
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.072.062
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.000.209
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.973.765
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.461.960
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,20
|3.655.881.654
|% 0,43
|
|EREGL
|30,76
|1.852.780.364
|% -1,22
|
|SISE
|22,14
|1.747.855.502
|% -0,09
|
|SASA
|43,88
|1.539.563.964
|% 2,96
|
|KRDMD
|13,14
|978.011.168
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,60
|458.507.658
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|260.003.395
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|647.251.176
|% -1,06
|
|ODAS
|2,87
|336.750.345
|% 1,77
|
|TSKB
|2,33
|259.222.346
|% -1,69
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2726
|17,2813
|% 0,11
|
|Euro
|18,0146
|18,0428
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7650
|20,8691
|% -0,50
|
|Frank
|17,2966
|17,4008
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5907
|4,6138
|% 0,13
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-25,00
|
|Tam
|6.709
|6.812
|-6,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,05
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,47
|