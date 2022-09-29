***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 16:47
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 19.09.2022 ve 26.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 19.09.2022 ve 26.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 94 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 94 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %16.00 dönemsel getiri oranı %4.1205 olarak belirlenmiştir.
Kamuyonunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065938
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|ENSRI
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|EKIZ
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|2.926.138
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|ALARK
|56,30
|454.149.155
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|ISGYO
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|KMPUR
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|SILVR
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|ASELS
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|Altın Gr.
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|988
|0,73
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|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
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|Tam
|6.640
|6.726
|-55,00
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|Yarım
|3.231
|3.288
|-27,00
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|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-13,00
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|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,15
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|Gümüş Gr.
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|11,19
|-0,06
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