***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK42131 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKFYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.5644Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.00Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDVVRK42131Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,5644Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 250.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021 ve 14.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 20-21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen 250.000.000 TL nominal değerdeki, 98 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dağıtım Sonuçları_KAP_Bildirimi_22012021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903939BIST