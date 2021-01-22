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***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.01.2021 16:53



***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK42131 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKF

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.5644
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDVVRK42131
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,5644
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 250.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021 ve 14.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 20-21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen 250.000.000 TL nominal değerdeki, 98 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dağıtım Sonuçları_KAP_Bildirimi_22012021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903939


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