***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRKA2113 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKFYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.12.2021Vade (Gün Sayısı) 118Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,7384Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,75Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDVVRKA2113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 5,7384Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 750.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen 750.000.000 TL nominal değerdeki, 118 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 DagitimSonuclari_KAP_Bildirimi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960803BIST