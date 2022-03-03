***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKFYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.06.2022Vade (Gün Sayısı) 106Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDVVRK62212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dağıtım Sonuclari KAP_Bildirimi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006856BIST