***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.11.2020 18:36
***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VANGD.E payları 26/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890033
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0816
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0751
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05461,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,18
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9191
|7,9238
|% -1,02
|
|Euro
|9,4383
|9,4493
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,5723
|10,6253
|% -0,86
|
|Frank
|8,6941
|8,7464
|% -0,64
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,46
|48,46
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AVISA
Yüzde 4.98 oranında artışla 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 521 adet işlem
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17:56XU030
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17:56
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17:56XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
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17:56QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 292 adet işlem