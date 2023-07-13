***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2023 18:44
***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VANGD.E payı 14/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171681
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0919
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0263
18:0529,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1543
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.642,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.642,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0181
|26,0346
|% -0,35
|
|Euro
|29,2034
|29,2183
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0672
|34,2380
|% 0,72
|
|Frank
|30,2388
|30,4209
|% 0,84
|
|Riyal
|6,9275
|6,9622
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.576
|10.784
|-42,00
|
|Yarım
|5.288
|5.417
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.652
|2.708
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,67
|20,69
|0,42
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
-
17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN