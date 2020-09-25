***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.09.2020 18:19
***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD.E) payında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876804
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
18:05459,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,80
|Açılış
|: 459,70
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,80
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6626
|7,6650
|% 0,52
|
|Euro
|8,9083
|8,9190
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7202
|9,7689
|% 0,33
|
|Frank
|8,2184
|8,2679
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0373
|2,0476
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-1,31
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|0,02
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,00
|