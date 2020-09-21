***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
21.09.2020 12:11
***VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
21/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
21/09/2020
Sıra Açma Saati
12:30
Açıklamalar
VANGD.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875880
BIST
13:261.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,58
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:267,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:268,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:26472,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,88
|Açılış
|: 472,05
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:26
|EGPRO
|21,34
|7.096.674
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|BRMEN
|2,59
|10.256.803
|% -5,13
|
|NUGYO
|7,26
|9.249.303
|% -5,10
|
|SISE
|6,49
|722.193.547
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|612.810.399
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|273.637.387
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|256.761.747
|% -1,14
|
|RTALB
|53,10
|227.063.392
|% 4,53
|
|KRDMD
|3,27
|612.810.399
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|722.193.547
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|143.189.221
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.880.967
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|91.682.008
|% 1,31
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6025
|7,6051
|% 0,66
|
|Euro
|8,9620
|8,9661
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7380
|9,7868
|% 0,08
|
|Frank
|8,2736
|8,3235
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0206
|2,0307
|% 0,61
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-19,91
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.120
|3.198
|-18,81
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-9,09
|
|Çeyrek
|756
|773
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,77
|