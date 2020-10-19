***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:02
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882283
BIST
11:201.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:207,8924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0409
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:209,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:20484,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 484,63
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MARTI
|1,76
|58.024.657
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|103.561.062
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.022.833
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.311.699
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.398.405
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|764.749.845
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,96
|372.210.145
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|324.485.170
|% 4,91
|
|PETKM
|4,55
|295.302.729
|% -1,73
|
|AKBNK
|5,30
|248.409.179
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,96
|372.210.145
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|324.485.170
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|212.005.324
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|174.208.279
|% -6,20
|
|GARAN
|7,33
|764.749.845
|% 2,09
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8924
|% -0,52
|
|Euro
|9,2595
|9,2673
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2752
|% 0,06
|
|Frank
|8,6016
|8,6535
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0981
|2,1087
|% -0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|10,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,31
|
Seans Raporu
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