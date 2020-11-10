***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:00
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887686
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
0
En Düşük
0
18:058,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,2557
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 0,3185
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05505,63
En Yüksek
|Değişim
|: 4,68%
|| 22,62
|Açılış
|: 505,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,53
|81.202.521
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,73
|132.319.354
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,21
|193.527.707
|% 0,00
|
|RYSAS
|7,53
|81.202.521
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,73
|132.319.354
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,21
|193.527.707
|% 0,00
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 0,00
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 0,00
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 0,00
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 0,00
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3014
|8,3089
|% 3,18
|
|Euro
|9,8182
|9,8338
|% 3,35
|
|Sterlin
|10,9501
|11,0050
|% 3,66
|
|Frank
|9,0851
|9,1398
|% 3,51
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% 3,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|23,12
|
|Altın Gr.
|505
|505
|21,72
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01VAKBN
Yüzde 5.00 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 955, 538 adet işlem
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de