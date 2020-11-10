***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:18
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887710
BIST
10:261.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.231
En Düşük
1.219
10:268,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2122
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:269,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,2585
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:26500,95
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 17,94
|Açılış
|: 502,03
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.892.835
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|NIBAS
|42,18
|4.385.687
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|THYAO
|11,30
|1.003.731.389
|% 5,81
|
|GARAN
|7,41
|411.326.246
|% -0,94
|
|TCELL
|15,37
|299.119.787
|% -6,05
|
|PGSUS
|51,90
|282.908.503
|% 6,83
|
|TUPRS
|82,80
|221.578.010
|% 0,61
|
|THYAO
|11,30
|1.003.731.389
|% 5,81
|
|YKBNK
|2,44
|163.543.738
|% -1,21
|
|GARAN
|7,41
|411.326.246
|% -0,94
|
|KRDMD
|3,55
|165.240.851
|% 2,01
|
|ODAS
|3,55
|134.821.835
|% -0,56
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2538
|8,2647
|% 2,64
|
|Euro
|9,7567
|9,7738
|% 2,72
|
|Sterlin
|10,8436
|10,8980
|% 2,65
|
|Frank
|8,9991
|9,0533
|% 2,53
|
|Riyal
|2,1935
|2,2045
|% 2,46
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|19,24
|
|Altın Gr.
|502
|502
|18,81
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,24
|
Seans Raporu
10:26
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10:37DGGYO
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10:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 79 kaybederek (% -0.25 ) 1, 104
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, SNKRN, BMELK, ARSAN, UZERB, MARKA, DIRIT, KSTUR, ARTI, YAPRK