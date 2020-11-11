***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 10:03
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887901
BIST
12:501.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,82
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:508,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0672
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:509,5402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0941
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:50488,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,57
|Açılış
|: 488,47
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KLGYO
|2,71
|60.424.044
|% 33,29
|
|MARTI
|3,19
|27.169.307
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.718.075
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|53.362.695
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|BLCYT
|6,79
|26.266.525
|% -5,56
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|KRDMD
|3,91
|1.577.518.889
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.393.330.273
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.230.648.171
|% -1,39
|
|TCELL
|15,57
|883.433.100
|% 1,24
|
|ASELS
|18,55
|830.397.093
|% 2,88
|
|KRDMD
|3,91
|1.577.518.889
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.393.330.273
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|425.279.144
|% 2,35
|
|ODAS
|3,69
|504.953.932
|% 0,54
|
|PETKM
|4,55
|606.569.671
|% 0,89
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0812
|8,0893
|% -0,82
|
|Euro
|9,5268
|9,5375
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,6864
|10,7400
|% -0,79
|
|Frank
|8,7693
|8,8221
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1491
|2,1598
|% -0,86
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,65
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|-44,00
|
|Tam
|3.237
|3.321
|-42,92
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-20,76
|
|Çeyrek
|785
|803
|-10,38
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,10
|45,10
|1,49
|