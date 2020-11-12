***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:43
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888065
BIST
10:481.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:487,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:489,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:48473,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,67
|Açılış
|: 473,67
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|1.145,80
|39.526.180
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|52.832.495
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.542.803
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.489.777
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,71
|1.852.238.887
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,91
|673.727.877
|% 3,93
|
|THYAO
|11,96
|585.592.465
|% 1,53
|
|AKBNK
|6,39
|559.675.065
|% 2,73
|
|SISE
|6,90
|539.716.095
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,91
|673.727.877
|% 3,93
|
|GARAN
|8,71
|1.852.238.887
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,92
|223.334.789
|% 1,05
|
|KRDMD
|4,04
|426.819.799
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,91
|451.502.629
|% 2,72
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8444
|7,8485
|% 0,69
|
|Euro
|9,2431
|9,2526
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,3281
|10,3799
|% 0,60
|
|Frank
|8,5366
|8,5880
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0884
|2,0989
|% 0,82
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,68
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
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