***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 11:38
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889049
BIST
11:401.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 20,82
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:407,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:409,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:40467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,14
|Açılış
|: 467,44
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:40
|LINK
|47,32
|5.202.844
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.216
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|104.310.571
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.202.448
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,20
|395.064.514
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|280.808.784
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|214.571.314
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|114.158.830
|% 2,05
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7110
|7,7140
|% 0,19
|
|Euro
|9,1636
|9,1693
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2271
|10,2784
|% 0,53
|
|Frank
|8,4451
|8,4960
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,32
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,31
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 14 artarak (% 1.80 ) 1, 423
-
11:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
11:51XU100
Endeks 1, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 8, 029.00 milyon TL de
-
11:50DGATE
Yüzde 6.92 oranında artışla 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 387 adet işlem
-
11:49BRSAN
Yüzde 4.64 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 734 adet işlem