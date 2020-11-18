***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 17:15
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889089
BIST
17:051.286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 26,11
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:057,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:059,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:05465,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 465,33
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YYAPI
|1,32
|136.355.503
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.592.450
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.720.052
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.797.619
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|394.181.475
|% -8,37
|
|MEPET
|3,19
|72.330.750
|% -7,27
|
|GARAN
|8,76
|6.333.354.324
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,87
|3.000.156.603
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.640.927.138
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.540.729.948
|% 3,84
|
|THYAO
|11,66
|1.218.350.964
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,87
|3.000.156.603
|% 7,49
|
|GARAN
|8,76
|6.333.354.324
|% 4,04
|
|KRDMD
|4,59
|2.640.927.138
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,48
|450.140.471
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,93
|549.137.837
|% 1,05
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7193
|7,7245
|% 0,32
|
|Euro
|9,1569
|9,1641
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2044
|10,2555
|% 0,31
|
|Frank
|8,4231
|8,4738
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0495
|2,0598
|% 0,14
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 1, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 137.00 milyon TL de
-
17:15HUBVC
Yüzde 6.60 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 893 adet işlem
-
17:13DAGI
Yüzde 7.23 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 763, 955 adet işlem
-
17:12SAFKR
Yüzde 8.96 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 599, 582 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 82 artarak (% 2.18 ) 1, 162