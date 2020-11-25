***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:19
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889897
BIST
13:041.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:047,9617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0437
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:049,4710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:04463,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 463,94
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:04
|RODRG
|14,08
|2.445.718
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.199.367
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.040.389
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.570.903
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|CRFSA
|110,80
|11.491.693
|% -7,90
|
|THYAO
|12,26
|2.494.162.847
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,13
|2.227.335.760
|% 4,27
|
|GARAN
|9,17
|1.584.416.615
|% 1,33
|
|TUPRS
|92,95
|758.530.884
|% 3,16
|
|SISE
|7,10
|757.265.903
|% 1,00
|
|KRDMD
|5,13
|2.227.335.760
|% 4,27
|
|TSKB
|2,76
|709.881.561
|% 5,75
|
|THYAO
|12,26
|2.494.162.847
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,12
|430.472.484
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|1.584.416.615
|% 1,33
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9588
|7,9617
|% -0,55
|
|Euro
|9,4661
|9,4710
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,5834
|10,6365
|% -0,75
|
|Frank
|8,6869
|8,7392
|% -0,72
|
|Riyal
|2,1150
|2,1256
|% -0,61
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|5,31
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|8,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|13,01
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|6,30
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,14
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,02
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|0,49
|