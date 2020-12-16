***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:21
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893344
BIST
11:481.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:487,8032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:489,5282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:48466,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 466,83
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:46
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.682.636
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.135.041
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|85.270.278
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,79
|872.879.891
|% 1,45
|
|SISE
|7,35
|846.310.533
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,20
|573.755.119
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|527.447.463
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|425.144.854
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,14
|527.447.463
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|301.871.913
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|368.093.212
|% 6,48
|
|SISE
|7,35
|846.310.533
|% 0,27
|
|ODAS
|4,04
|425.144.854
|% 0,75
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7941
|7,7984
|% -0,48
|
|Euro
|9,5141
|9,5224
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,5031
|10,5558
|% -0,03
|
|Frank
|8,7963
|8,8493
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% -0,44
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,50
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|-0,02
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Seans Raporu
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