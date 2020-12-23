***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 10:16
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894378
BIST
11:551.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:557,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:559,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0158
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:55459,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 459,19
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:55
|GUBRF
|56,80
|20.487.533
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|MZHLD
|26,34
|24.259
|% 9,75
|
|EGGUB
|163,40
|129.422.318
|% 7,85
|
|BOSSA
|15,95
|61.374.013
|% -5,84
|
|MERKO
|8,59
|4.983.876
|% -3,91
|
|GRNYO
|3,39
|4.343.302
|% -3,69
|
|BURVA
|53,45
|2.586.590
|% -2,82
|
|RAYSG
|16,83
|6.096.611
|% -2,77
|
|TSKB
|1,87
|617.800.622
|% 1,08
|
|GARAN
|10,08
|571.172.372
|% 0,40
|
|SISE
|7,18
|392.780.585
|% 0,70
|
|ALARK
|7,71
|319.186.473
|% 3,07
|
|KARTN
|2.474,80
|313.341.103
|% 1,61
|
|TSKB
|1,87
|617.800.622
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,46
|245.352.952
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,17
|309.490.653
|% 0,46
|
|YYAPI
|1,89
|132.013.921
|% 6,18
|
|ISGYO
|2,49
|164.892.179
|% 3,75
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6367
|7,6422
|% -0,22
|
|Euro
|9,3236
|9,3279
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% 0,26
|
|Frank
|8,5597
|8,6113
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0311
|2,0413
|% -0,18
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|8,07
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,04
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:04INVEO
Yüzde 7.76 oranında artışla 46.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 723 adet işlem
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12:03CRFSA
Yüzde 8.94 oranında artışla 85.90 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 844 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.95 ) 1, 568
-
12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, SKBNK, TRKCM
-
12:01XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 9, 222.00 milyon TL de