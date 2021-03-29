***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 10:09
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921320
BIST
11:041.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
11:048,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
11:049,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6343
En Düşük
9,4521
11:04450,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 449,97
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TRILC
|50,40
|41.339.491
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.966.760
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.107.956
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.912.916
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.030.623
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|122,00
|39.998.030
|% -6,15
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|395.565.584
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|375.590.478
|% 0,73
|
|BJKAS
|6,88
|239.034.149
|% -0,72
|
|SASA
|45,48
|218.562.610
|% 2,57
|
|PETKM
|5,59
|199.872.267
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,00
|395.565.584
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|375.590.478
|% 0,73
|
|IHLAS
|0,79
|30.151.286
|% 3,95
|
|DOHOL
|3,30
|122.935.343
|% 1,85
|
|PETKM
|5,59
|199.872.267
|% 2,76
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1515
|8,1562
|% 0,94
|
|Euro
|9,5918
|9,6154
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,1619
|11,2179
|% 0,46
|
|Frank
|8,6162
|8,6681
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1568
|2,1676
|% 0,40
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|
Seans Raporu
11:04
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11:14OYAKC
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