***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:06
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927097
BIST
12:571.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:578,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:579,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:57452,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,34
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MTRKS
|49,56
|5.635.715
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|920.742
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.766.973
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.808.364
|% 9,96
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|SAYAS
|30,78
|9.594.372
|% -10,00
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|KRTEK
|16,69
|16.860.092
|% -9,98
|
|EREGL
|16,75
|548.217.989
|% 2,13
|
|FENER
|33,86
|446.147.760
|% 8,18
|
|GARAN
|6,62
|368.455.238
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|341.445.991
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,68
|307.445.998
|% -8,06
|
|TSKB
|1,29
|201.348.746
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|263.751.852
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|185.933.101
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,56
|200.420.473
|% 0,56
|
|GARAN
|6,62
|368.455.238
|% 0,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1496
|8,1551
|% 0,07
|
|Euro
|9,6967
|9,7047
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,1922
|11,2484
|% 0,23
|
|Frank
|8,7748
|8,8276
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1684
|2,1792
|% 0,09
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,43
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.986
|3.062
|-6,73
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-3,25
|
|Çeyrek
|724
|740
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,56
|