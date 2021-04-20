***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:01
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929525
BIST
12:171.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,34
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:178,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:179,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:17461,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 461,64
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:15
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.484.844
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.617.781
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|SONME
|38,64
|2.007.056
|% 8,11
|
|SAMAT
|4,23
|11.346.019
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|47.658.689
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.445.733
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.693.926
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|855.503
|% -9,90
|
|GARAN
|7,11
|769.056.515
|% 1,57
|
|EREGL
|18,03
|587.744.940
|% -0,72
|
|PETKM
|6,53
|421.446.093
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,18
|368.985.960
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|255.494.745
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|255.494.745
|% -1,61
|
|TSKB
|1,28
|139.465.750
|% -0,78
|
|GARAN
|7,11
|769.056.515
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|204.805.452
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|90.606.963
|% -1,80
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1234
|8,1277
|% 0,49
|
|Euro
|9,8008
|9,8057
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,3317
|11,3886
|% 0,50
|
|Frank
|8,8477
|8,9010
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1606
|2,1715
|% 0,52
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,15
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|-1,33
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,65
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,95
|67,95
|0,90
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:25KARTN
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 54.85 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 539 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, ARCLK, GARAN
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6 kaybederek (% -0.50 ) 1, 186
-
12:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, SANEL, EDIP, ANELE, LUKSK, PEKGY
-
12:24
ISKUR, ATLAS, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında