***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:25
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929850
BIST
11:571.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,46
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:578,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1588
En Düşük
8,0986
11:579,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0525
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8214
En Düşük
9,7531
11:57465,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,88
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:57
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|FENER
|35,08
|72.400.475
|% 9,62
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|SNKRN
|38,48
|392.996
|% 6,89
|
|ANELE
|4,46
|63.944.742
|% -9,90
|
|BNTAS
|5,03
|31.816.933
|% -9,21
|
|ODAS
|2,47
|165.412.092
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|ODAS
|2,47
|165.412.092
|% -9,19
|
|QUAGR
|24,40
|105.905.274
|% 3,21
|
|TUREX
|13,17
|101.046.139
|% 1,39
|
|MTRKS
|40,98
|78.244.899
|% 2,76
|
|PGSUS
|63,95
|74.518.436
|% 1,83
|
|ODAS
|2,47
|165.412.092
|% -9,19
|
|PEKGY
|1,36
|52.541.279
|% -6,85
|
|IHLGM
|1,01
|25.407.347
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,37
|36.991.150
|% -3,96
|
|TUREX
|13,17
|101.046.139
|% 1,39
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1519
|8,1588
|% 0,64
|
|Euro
|9,8110
|9,8214
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,3142
|11,3710
|% 0,39
|
|Frank
|8,8413
|8,8945
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,43
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|-0,50
|