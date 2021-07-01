***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2021 14:23
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945431
BIST
17:121.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:128,6617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0373
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
17:1210,3032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0237
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:12495,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 495,92
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VERTU
|23,10
|49.269.755
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.239.295
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.731.490
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.818.726
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|3.731.593
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.076.330
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,63
|1.075.007.272
|% 1,94
|
|GARAN
|8,39
|830.472.167
|% 1,08
|
|SASA
|27,48
|416.279.480
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,70
|349.740.433
|% 0,51
|
|ERBOS
|129,70
|321.922.296
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,89
|251.135.577
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|267.247.768
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|830.472.167
|% 1,08
|
|THYAO
|13,63
|1.075.007.272
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.239.295
|% 10,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6598
|8,6617
|% -0,43
|
|Euro
|10,2949
|10,3032
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9162
|11,9760
|% -0,68
|
|Frank
|9,3318
|9,3880
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% -0,38
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|34,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|39,23
|
|Yarım
|1.583
|1.626
|18,97
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|2,01
|
Seans Raporu
17:12
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