***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 10:05
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952191
BIST
11:231.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:238,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:2310,1156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:23495,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 495,78
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KATMR
|3,19
|48.937.686
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,55
|39.708.243
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,24
|7.697.624
|% 8,36
|
|BRSAN
|26,20
|34.306.287
|% 7,91
|
|DIRIT
|3,88
|70.705
|% 7,48
|
|YAYLA
|4,82
|70.705.535
|% -9,91
|
|AVOD
|5,10
|2.675.140
|% -3,77
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|AVHOL
|5,60
|8.815.549
|% -2,95
|
|GARAN
|8,23
|243.720.218
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,54
|198.678.048
|% 0,67
|
|THYAO
|12,56
|191.750.116
|% 0,08
|
|PETKM
|5,54
|188.662.692
|% -0,72
|
|EREGL
|18,66
|161.948.289
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,28
|158.663.241
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,54
|97.131.472
|% -0,39
|
|PETKM
|5,54
|188.662.692
|% -0,72
|
|KARSN
|3,99
|123.468.172
|% 1,01
|
|GARAN
|8,23
|243.720.218
|% 0,37
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5571
|8,5606
|% 0,02
|
|Euro
|10,1066
|10,1156
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8359
|11,8952
|% -0,07
|
|Frank
|9,3193
|9,3755
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 0,01
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,03
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,36
|