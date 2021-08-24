***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 14:48
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960198
BIST
17:361.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:368,4151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:369,9092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:36488,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 488,45
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MAALT
|196,90
|48.128.041
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.466.326
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.134.673
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|27.634.261
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.217.501
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,78
|71.576.483
|% -7,92
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|16,99
|84.554.217
|% -7,61
|
|SANFM
|20,78
|5.973.587
|% -6,23
|
|THYAO
|12,82
|1.301.863.422
|% 2,64
|
|GARAN
|9,51
|989.025.809
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|741.134.673
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|632.059.962
|% 1,04
|
|EREGL
|18,70
|514.762.420
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,57
|367.773.769
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,88
|221.985.269
|% 1,08
|
|GARAN
|9,51
|989.025.809
|% -0,42
|
|THYAO
|12,82
|1.301.863.422
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,75
|632.059.962
|% 1,04
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4144
|8,4151
|% -0,05
|
|Euro
|9,9037
|9,9092
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,5238
|11,5816
|% -0,06
|
|Frank
|9,1905
|9,2458
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|1,65
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:49XU100
Endeks 1, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 11, 388.00 milyon TL de
-
17:46AKENR
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 835, 459 adet işlem
-
17:45HURGZ
Yüzde 4.86 oranında artışla 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 000, 816 adet işlem
-
17:43DGATE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 214 adet işlem
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.60 ) 1, 300