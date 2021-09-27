***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 10:08
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965283
BIST
11:241.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
11:248,8584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8433
11:2410,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0729
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3442
11:24499,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 499,43
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler11:24
|OYLUM
|12,79
|13.010.274
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.252.264
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.382.451
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.292.243
|% 9,94
|
|BURCE
|24,82
|8.580.546
|% 9,92
|
|KTSKR
|51,00
|9.773.386
|% -5,12
|
|BJKAS
|5,89
|50.109.551
|% -4,23
|
|KIMMR
|3,88
|106.106.990
|% -3,48
|
|AGYO
|2,86
|10.809.481
|% -3,38
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|THYAO
|13,61
|433.531.655
|% -0,07
|
|GARAN
|8,86
|396.962.649
|% 0,45
|
|TUPRS
|112,20
|182.144.324
|% 1,26
|
|SISE
|8,23
|173.790.259
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,33
|159.118.080
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|159.118.080
|% 0,43
|
|GARAN
|8,86
|396.962.649
|% 0,45
|
|THYAO
|13,61
|433.531.655
|% -0,07
|
|KIMMR
|3,88
|106.106.990
|% -3,48
|
|PETKM
|6,37
|146.748.822
|% 1,76
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8530
|8,8584
|% -0,09
|
|Euro
|10,3492
|10,3606
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,0950
|12,1556
|% 0,07
|
|Frank
|9,5050
|9,5622
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3552
|2,3670
|% -0,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|0,36
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,32
|78,32
|1,09
|
Seans Raporu
11:24
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