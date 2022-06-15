***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 11:34
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037387
BIST
13:122.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,23
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:1217,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:1218,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1088
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:121.013,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.013,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:12
|TETMT
|243,40
|8.899.234
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.004
|% 9,93
|
|RTALB
|16,05
|80.056.163
|% 8,52
|
|YGGYO
|20,08
|3.010.030
|% 8,42
|
|RAYSG
|12,65
|5.346.293
|% 7,48
|
|TSGYO
|4,45
|3.381.057
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.483.954
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|11,89
|169.106.481
|% -7,61
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,78
|1.365.426.053
|% -0,17
|
|EREGL
|30,30
|905.449.962
|% -0,39
|
|SISE
|22,00
|803.832.408
|% 0,27
|
|SASA
|44,48
|736.675.064
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,17
|425.042.993
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|284.654.596
|% 7,14
|
|TSKB
|2,17
|201.992.517
|% -1,36
|
|ISCTR
|4,68
|336.960.395
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|303.598.213
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|210.976.224
|% 0,25
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2806
|17,2859
|% 0,12
|
|Euro
|18,1048
|18,1179
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8290
|20,9335
|% 0,83
|
|Frank
|17,2594
|17,3634
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|15,65
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,61
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.729
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.304
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,44
|