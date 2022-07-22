***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 10:02
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047260
BIST
10:532.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,44
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.538
En Düşük
2.524
10:5317,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0434
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
10:5318,0212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1103
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
10:53979,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 979,89
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KLRHO
|16,28
|34.878.182
|% 10,00
|
|EGEPO
|11,24
|5.012.220
|% 6,95
|
|ULUUN
|27,00
|235.225.258
|% 6,72
|
|PEKGY
|1,43
|31.514.054
|% 6,72
|
|TLMAN
|30,86
|18.058.875
|% 6,63
|
|UFUK
|93,85
|2.685.355
|% -5,11
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|DOBUR
|49,30
|3.088.012
|% -2,95
|
|ORCAY
|18,12
|48.077.955
|% -2,79
|
|COSMO
|10,50
|141.750
|% -2,60
|
|THYAO
|51,70
|827.771.471
|% 0,19
|
|SISE
|21,44
|471.419.746
|% 1,42
|
|EKGYO
|3,07
|254.902.374
|% 1,66
|
|ULUUN
|27,00
|235.225.258
|% 6,72
|
|KCHOL
|36,02
|198.529.344
|% 1,92
|
|EKGYO
|3,07
|254.902.374
|% 1,66
|
|ODAS
|3,69
|186.999.721
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|63.399.970
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,75
|139.866.399
|% 2,74
|
|TSKB
|2,33
|86.548.283
|% 1,30
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7423
|17,7562
|% 0,26
|
|Euro
|17,9956
|18,0158
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1169
|21,2228
|% -0,41
|
|Frank
|18,2500
|18,3600
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7115
|4,7351
|% 0,22
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.644
|6.716
|-46,00
|
|Yarım
|3.237
|3.287
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-11,00
|
Seans Raporu
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