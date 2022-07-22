***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 10:20
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047268
BIST
11:002.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 25,13
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.538
En Düşük
2.524
11:0017,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0443
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:0018,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1178
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:00979,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 979,14
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:00
|KLRHO
|16,28
|34.896.008
|% 10,00
|
|CANTE
|55,40
|22.639.470
|% 8,20
|
|EGEPO
|11,32
|5.860.807
|% 7,71
|
|PEKGY
|1,44
|33.553.655
|% 7,46
|
|HEDEF
|8,85
|27.972.729
|% 7,14
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|UFUK
|95,35
|2.717.763
|% -3,59
|
|ORCAY
|18,02
|49.300.397
|% -3,33
|
|AVTUR
|2,11
|1.176.216
|% -3,21
|
|TSGYO
|4,96
|9.641.595
|% -2,94
|
|THYAO
|51,75
|855.873.715
|% 0,29
|
|SISE
|21,46
|518.170.407
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,08
|262.469.937
|% 1,99
|
|ULUUN
|26,86
|244.931.875
|% 6,17
|
|ODAS
|3,67
|232.856.593
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,08
|262.469.937
|% 1,99
|
|ODAS
|3,67
|232.856.593
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,37
|69.094.208
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,75
|141.441.945
|% 2,74
|
|TSKB
|2,33
|87.783.459
|% 1,30
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7454
|17,7541
|% 0,25
|
|Euro
|18,0015
|18,0137
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,1073
|21,2131
|% -0,46
|
|Frank
|18,2444
|18,3543
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7105
|4,7341
|% 0,19
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,64
|
|Altın Gr.
|979
|979
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.638
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.234
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,34
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15PEKGY
Yüzde 6.72 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 542, 175 adet işlem
-
11:14PAPIL
Yüzde 4.40 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 028 adet işlem
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 95 artarak (% 1.04 ) 2, 711
-
11:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
11:13XU100
Endeks 2, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 316.00 milyon TL de