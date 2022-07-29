***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 10:55
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049122
BIST
13:092.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,43
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
13:0917,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:0918,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:091.013,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.013,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:07
|UTPYA
|12,23
|167.322
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|534.963.679
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.680.487
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|23.185.922
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|31.839.161
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.910.843
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|277.823
|% -9,96
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|DOBUR
|62,20
|6.457.692
|% -4,16
|
|THYAO
|49,68
|1.096.575.768
|% -0,04
|
|FROTO
|297,40
|737.448.330
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,65
|534.963.679
|% 9,92
|
|SISE
|21,32
|463.880.136
|% 0,38
|
|KARSN
|7,17
|420.447.446
|% -0,83
|
|EKGYO
|3,09
|417.417.293
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|187.324.773
|% 3,11
|
|KRPLS
|5,65
|534.963.679
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,66
|363.875.769
|% 0,43
|
|TSKB
|2,66
|192.992.651
|% 1,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9112
|17,9189
|% -0,02
|
|Euro
|18,3129
|18,3316
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6967
|21,8055
|% -0,35
|
|Frank
|18,7143
|18,8270
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7553
|4,7792
|% -0,10
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.738
|6.800
|-34,00
|
|Yarım
|3.283
|3.325
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,27
|