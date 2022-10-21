***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:11
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073235
BIST
11:153.901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:1518,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:1518,1938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:15970,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,79
|Açılış
|: 970,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ALKA
|139,70
|18.874.169
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.663.787
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|57.671.707
|% 9,97
|
|ERCB
|63,75
|201.492.302
|% 9,91
|
|SMRTG
|75,55
|329.222.557
|% 9,49
|
|ETILR
|8,55
|36.491.555
|% -7,87
|
|MZHLD
|116,00
|44.460.276
|% -4,68
|
|EPLAS
|23,42
|18.086.748
|% -4,02
|
|DAGHL
|28,82
|10.455.682
|% -3,93
|
|SMART
|8,14
|10.942.641
|% -3,55
|
|THYAO
|99,10
|1.887.352.857
|% 0,05
|
|TUPRS
|377,20
|1.281.801.673
|% 2,44
|
|YKBNK
|9,65
|741.861.743
|% -0,41
|
|HALKB
|8,86
|727.806.981
|% 1,84
|
|SISE
|30,98
|704.139.106
|% -1,21
|
|EKGYO
|4,50
|506.407.659
|% 0,00
|
|HALKB
|8,86
|727.806.981
|% 1,84
|
|ISGYO
|7,17
|564.562.846
|% 8,14
|
|YKBNK
|9,65
|741.861.743
|% -0,41
|
|TSKB
|2,81
|211.173.965
|% 0,36
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6008
|18,6042
|% -0,01
|
|Euro
|18,1822
|18,1938
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7005
|20,8043
|% -0,62
|
|Frank
|18,4165
|18,5275
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,86
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.599
|6.699
|-10,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|