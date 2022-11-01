***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:14
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075801
BIST
10:004.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 32,22
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.013
En Düşük
3.987
10:0018,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:0018,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0928
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:00986,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,63
|Açılış
|: 986,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,07
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:00
|KONKA
|44,44
|3.217.100
|% 2,30
|
|KARYE
|26,10
|305.240
|% 1,95
|
|KLSYN
|3,73
|138.088
|% 1,63
|
|KOZAA
|32,40
|8.401.482
|% 1,63
|
|KOZAL
|197,00
|16.186.308
|% 1,39
|
|AGYO
|5,02
|12.834.092
|% -8,73
|
|ERSU
|5,23
|58.878.330
|% -3,15
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|IHLAS
|0,75
|62.199.325
|% 0,00
|
|ISYAT
|4,20
|21.339.165
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6133
|18,6185
|% 0,06
|
|Euro
|18,4838
|18,4964
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4215
|21,5289
|% 0,76
|
|Frank
|18,5787
|18,6906
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,11
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,61
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,10
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.624
|6.692
|41,00
|
|Yarım
|3.227
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,30
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|1,31
|
Seans Raporu
10:00
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10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.19 ) 4, 339
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10:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
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10:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AGYO, AKPAZ
-
10:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, OLMK
-
10:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, SASA