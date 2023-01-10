***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:55
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099483
BIST
16:465.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -58,79
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:4618,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:4620,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:461.129,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.129,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EUHOL
|2,35
|91.114.425
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|4.147.141
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.293.319
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.497.340
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.209.972
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.032.136
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.824.608
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|195.879.109
|% -9,83
|
|ASELS
|59,55
|5.647.754.642
|% 0,76
|
|THYAO
|136,30
|5.262.660.239
|% -1,52
|
|EREGL
|39,58
|5.220.989.436
|% -0,60
|
|KRDMD
|18,89
|4.103.688.949
|% 0,53
|
|KOZAL
|589,70
|3.449.593.908
|% -0,59
|
|EKGYO
|8,75
|3.385.369.657
|% 0,23
|
|YKBNK
|9,83
|2.730.306.409
|% -2,87
|
|KRDMD
|18,89
|4.103.688.949
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,85
|454.193.690
|% 0,35
|
|AKBNK
|17,75
|2.520.873.556
|% -0,34
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7704
|18,7740
|% 0,02
|
|Euro
|20,1549
|20,1644
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6750
|22,7888
|% -0,50
|
|Frank
|20,2163
|20,3381
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,09
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|