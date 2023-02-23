***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2023 10:29
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116244
BIST
11:365.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,91
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3618,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3620,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:361.110,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.110,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BAGFS
|30,58
|64.227.017
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|71.191.991
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|42.668.252
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.932.120
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|11.379.803
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EREGL
|44,82
|1.415.951.240
|% -1,49
|
|THYAO
|138,40
|1.367.090.548
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|ASTOR
|32,84
|1.081.518.642
|% 5,73
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EKGYO
|8,11
|699.628.280
|% 0,87
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|IZMDC
|6,06
|419.197.767
|% -6,77
|
|YKBNK
|9,38
|511.370.783
|% 2,40
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8756
|18,8791
|% 0,04
|
|Euro
|20,0364
|20,0459
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6814
|22,7951
|% 0,10
|
|Frank
|20,1852
|20,3068
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|2,56
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.591
|7.650
|9,00
|
|Yarım
|3.708
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|0,18
|
Seans Raporu
11:36
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