***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2023 10:26
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126935
BIST
10:444.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,82
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.944
En Düşük
4.891
10:4419,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,3212
En Düşük
19,0033
10:4420,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,7829
En Düşük
20,4489
10:441.186,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.186,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:44
|IDEAS
|28,38
|3.536.583
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|5.954.894
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.592.476
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|20.546.838
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|57.333.153
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,51
|5.505.108
|% -5,32
|
|ULUSE
|164,40
|44.118.677
|% -4,59
|
|BALAT
|15,31
|169.941
|% -4,31
|
|IHYAY
|0,95
|16.004.862
|% -4,04
|
|EUKYO
|5,11
|830.477
|% -3,77
|
|ASTOR
|66,45
|1.988.037.674
|% 5,48
|
|GOKNR
|24,84
|695.518.537
|% 0,57
|
|THYAO
|124,20
|586.594.719
|% 0,24
|
|ISCTR
|13,71
|541.058.157
|% 0,51
|
|ASELS
|53,60
|415.066.479
|% 0,56
|
|EKGYO
|6,70
|365.004.024
|% 1,82
|
|ISCTR
|13,71
|541.058.157
|% 0,51
|
|ASTOR
|66,45
|1.988.037.674
|% 5,48
|
|GOKNR
|24,84
|695.518.537
|% 0,57
|
|YKBNK
|10,26
|279.429.901
|% -0,29
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0271
|19,0570
|% 0,19
|
|Euro
|20,5006
|20,5157
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,2766
|23,3933
|% 0,42
|
|Frank
|20,5221
|20,6457
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0523
|5,0776
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.002
|8.094
|-30,00
|
|Yarım
|3.923
|3.961
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.961
|1.980
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,63
|
Seans Raporu
10:44
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